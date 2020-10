Bope apreende mais de 24 kg de drogas durante patrulhamento preventivo

Foto: Reprodução

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prendeu na tarde desta quinta-feira, 22, um homem de 22 anos, com 24,145 kg de entorpecentes. A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Rosa Linda, 2° Distrito de Rio Branco.

Os militares faziam rondas preventivas quando visualizaram dois veículos em fundada suspeita. Deram voz de parada, mas os dos carros empreenderam fuga. Após um breve acompanhamento, um dos automóveis acabou colidindo em uma cerca e um dos ocupantes do veículo conseguiu fugir. O segundo indivíduo foi detido.

No interior do veículo foi localizado 23 “tijolos” de entorpecentes, sendo maconha, cocaína e crack, totalizando 24,145 kg. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Superintendência da Polícia Federal, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

Fonte: Assessoria de Comunicação da PMAC