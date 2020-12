Caso encerrado: Polícia Civil de Xapuri conclui que Elicaliane cometeu suicídio

O Delegado Gustavo Neves, por meio do serviço de investigação coordenado pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, nesta quarta-feira (30), concluiu a investigação iniciada pelo Delegado Bruno Coelho do caso da jovem Elicaliane de Oliveira Soares.

A jovem cantora de 28 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no centro de Xapuri na manhã do dia 06 deste mês. De acordo com o Delegado Gustavo Neves a vítima estava sozinha no momento de sua morte, que se deu em virtude de suicídio e não por evento de natureza criminosa, restando inicialmente descartada a hipótese de homicídio.

Filha do ex-vereador Eliomar Soares, conhecido como Galego, disputou pelo PSB uma vaga na Câmara de Xapuri nas últimas eleições deste ano, mas não conseguiu se eleger.

Apesar de não terem sido encontrados indícios no apartamento em que a jovem foi encontrada morta pelo ex-namorado que apontem para a possibilidade de homicídio ou de alguma outra situação que possa ter contribuído para a decisão da cantora de tirar a própria vida, existem imprecisões sobre o que ocorreu nos momentos que antecederam o fatídico acontecimento.

Bloco de apartamentos onde o corpo da cantora foi encontrado – Imagem cedida

Foi divulgado que a filha vivia uma relação abusiva com o ex-namorado, chamado João Paulo, e o pai chegou a comentar que até recentemente, o rapaz a vinha perseguindo e a agredindo física e moralmente. Ele o responsabilizava pelo desfecho que pôs fim a vida de Elicaliane e apelava para que a polícia investigue minuciosamente os fatos daquele dia e esclareça o que realmente aconteceu.

O caso que foi acompanhado pelo investigador Eurico Feitosa, que participou da investigação e que tem quase 30 anos de serviços prestados e muitos solucionados, chegando a mais um desfecho, tirando qualquer responsabilidade do ex-namorado.

Delegado Bruno Coelho e o investigador Eurico Feitosa no dia do ocorrido – Foto: arquivo.