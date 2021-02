Caso Raquel: BOPE prende dois acusados do crime

Os irmãos Yago de 20 anos e Tyego da Silva Sabino de 18 anos foram indiciados pelo assassinato da adolescente Raquel Melo de 14 anos.

O corpo da menor foi encontrado na manhã de domingo, 31, em uma cova rasa, localizada no Ramal do Pica Pau, na Estrada do Amapá.

Os acusados, que segundo informações integram uma facção criminosa, foram presos ainda na noite de sábado, 30, na região do 2º Distrito durante uma ação de Policias do BOPE.

A dupla foi reconhecida por uma das testemunhas.

Yago da Silva Sabino 20 anos

Raquel Melo de Lima de 14 anos foi sequestrada na noite de sexta-feira, 29, quando deixava uma igreja evangélica, localizada na área do Ramal do Pica Pau.

A vítima, estava na companhia da mãe, quando foi abordada pelos criminosos.

A genitora da adolescente foi liberada, mas Raquel foi levada para uma área de mata. No local ela foi julgada e sentenciada a pena de morte pelo “tribunal do crime”. Ainda na noite de sexta-feira, 29, a Polícia Militar iniciou as buscas na tentativa de encontrar a adolescente. Mas só no domingo com a ajuda de cães farejadores, o cadáver da menor foi achado enterrado em uma cova rasa.