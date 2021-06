Ciclo fechado; Polícia Civil prende traficante que vendeu droga que seguia para Altamira no Pará e apreende mais de 5 mil reais

Ascom/Polícia Civil do Acre

Em desdobramento de uma prisão realizada pela Policia Civil no município de Tarauacá na manhã desta segunda-feira, 14, onde apreendeu mais de 11 kg de Cloridrato de Cocaína em posse do paraense A.F.G. de 24 anos, a Investigação logrou êxito e fechou o ciclo de comércio de entorpecente e prendeu C. L. de N. De 35 anos em uma residência no bairro João Alves em Cruzeiro do Sul.

A prisão se deu após trabalho investigativo da equipe da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) que identificou o investigado como sendo o fornecedor da droga.

Em posse de C. L. de N. a Polícia Civil encontrou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que seria oriundo de parte do pagamento do entorpecente que estava sendo levado para Altamira no Pará.

Em ato continuo, o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.