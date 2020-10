Com ajuda de cães farejadores BOPE apreende droga no Morro do Marrosa

Uma ação de combate ao tráfico de drogas, realizada nesta terça-feira, 20, pela equipe de Companhia de Cães, do Batalhão de Operações Especiais, O BOPE, resultou na apreensão de quase 5 quilos de skunk e de maconha. O alvo da ação policial foi terreno, localizado no Morro do Marrosa. No local com o apoio do cão policial Odin foi localizado o entorpecente.

Policiais Militares do Tático do 1ª Batalhão também participaram da ação policial.

A operação de combate ao tráfico de drogas, ocorreu em regiões do 1ª e 2ª Distritos da Cidade. A droga apreendida foi levada para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.