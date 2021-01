Com atuação contínua Forças de Segurança recuperam 3 veículos roubados na capital

Um veículo Honda fit foi roubado no início da noite da última sexta-feira (8) no bairro Floresta. Os assaltantes fugiram em direção a rodovia AC 40, bairro Vila Acre, mas foram perseguidos e presos no ramal Benfica por homens do Grupo Especial de Fronteira, GEFRON. A prisão dos acusados e a recuperação do veículo é o resultado do trabalho integrado das Forças de Segurança que estão cumprindo á risca as metas do plano Estadual de Segurança Pública. A redução do roubo de veículos é uma delas.

Na mesma noite, equipes da Polícia Militar conseguiram localizar duas motocicletas furtadas em dois bairros distintos da capital do Acre. A primeira foi encontrada no bairro Plácido de Castro e a segunda na região do Canaã, no II distrito. O Secretário de Segurança, Paulo Cézar dos Santos destacou a atuação das equipes e disse que o combate ao roubo de veículos e a criminalidade vão continuar intensos, com o emprego de todas as Forças de Segurança Pública do Estado.