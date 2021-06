Com investimentos em tecnologia, mais de 80% dos veículos roubados ou furtados no Acre são recuperados pela segurança pública

A reestruturação do parque tecnológico do Acre, bem como a implantação de câmeras de videomonitoramento, capazes de rastrear veículos com restrição de roubo ou furto, tem proporcionado na prática, a melhoria dos índices de crimes contra o patrimônio e alavancado ações de recuperação de veículos subtraídos em ações criminosas, em todo o território acreano.

Um levantamento feito pelo Departamento de Gestão Integrada de Segurança Eletrônica e Contramedidas, mostra que em média 83% dos veículos envolvidos em ocorrências de roubo ou furto, são recuperados pelas forças de segurança do Acre. O levantamento foi feito do período de 1 de janeiro à 31 maio deste ano. No total, foram registrados 503 ocorrências de roubo ou furto, sendo 472 destes veículos recuperados.

Os investimentos em tecnologia facilitaram a recuperação de veículos roubados Foto: Arquivo Sejusp



Segundo o chefe do departamento, Alexandre Nascimento, os números são reflexo dos investimentos feitos em tecnologia, com a reativação das câmeras de videomonitoramento e o uso da ferramenta cerco eletrônico que permite de forma estratégica, o combate à mobilidade do crime em três etapas: 1. Alerta sonoro que indica a passagem de veículos com restrição de roubo ou furto em algum dos pontos de monitoramento; 2. O uso de imagens das câmeras para o acompanhamento do veículo em tempo real; e 3. O acionamento do policiamento de área, que recebe as instruções necessárias e realiza o processo de abordagem.

“Desde o início da reestruturação do parque tecnológico do Acre, em 2019, nós temos tido os melhores índices de recuperação de veículos, comparados aos anos anteriores. A ferramenta permite que tenhamos uma resposta mais ágil no combate à criminalidade e tem sido um braço forte para a segurança pública. A reestruturação não tem se limitado só a capital, estamos expandido a tecnologia para municípios do interior e a meta é sempre melhorar os índices “, destacou Alexandre.

Só na capital, a Segurança Pública mantém em pleno funcionamento, câmeras de videomonitoramento instaladas em 29 pontos estratégicos, permitindo o acompanhamento da movimentação da cidade 24 horas por dia, sete dias por semana. O mesmo sistema também está presente nas cidades de Brasileia e Manoel Urbano. Cada município com 10 pontos ativos. Todos com a tecnologia embarcada do cerco eletrônico.

Investimentos

A ativação de toda a estrutura tecnológica de videomonitoramento que se encontra desativada no estado, já está com os processo de reativação em andamento. Nos municípios de Capixaba e Sena Madureira, a exemplo, além da implantação de fibra ótica em parceria com empresas privadas, serãoinstalados mais 10 pontos de videomonitoramento em locais estratégicos, ajudando nas ações da Segurança Pública. O cerco eletrônico também será ampliado para atuação nas regiões de Brasileia e no município de Epitaciolândia. Áreas de fronteira e que necessitam de um controle da frota de instalados mais 10 pontos de videomonitoramento em locais estratégicos, ajudando nas ações da Segurança Pública. O cerco eletrônico também será ampliado para atuação nas regiões de Brasileia e no município de Epitaciolândia. Áreas de fronteira e que necessitam de um controle da frota de veículos que passa diariamente pela região.

Outro investimento que está em fase final de assinatura, é a implantação da tecnologia que permite o reconhecimento facial, nos pontos onde há maior circulação de pessoas. O investimento deve facilitar na identificação de possíveis autores de crimes, através do fornecimento de informações geradas

em um banco de dados, ligado ao sistema integrado de segurança pública.

Também está em processo de negociação com empresas privadas, a integração do sistema de monitoramento particular dos prédios ao CentroIntegrado de Comando e Controle (CICC), da capital, ampliando assim a capacidade de alcance do sistema integrado de Segurança Pública.

“Os números são a prova de que investimentos em tecnologia, aliados as ações da segurança, trazem benefícios e excelentes resultados. Antes da reestruturação das câmeras de vídeo monitoramento, nem metade dos veículos subtraídos em situações de crime eram recuperados. Hoje temos a tecnologia a nosso favor, ajudando no combate à criminalidade, repassando informações em tempo real, colaborando nos processos investigativos e a coibir ações delituosos. Claro não podemos esquecer do empenho do efetivo policial empregado nessas ações”, enfatizou o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos.