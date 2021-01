Combate ao tráfico de drogas: Polícia Militar apreende drogas no Bairro Canaã

Uma ação de Policiais Militares do 2° batalhão, resultou na apreensão de drogas em um terreno baldio, no Bairro Canaã, região do 2ª Distrito da Cidade. O entorpecente foi localizado na noite de quinta-feira -feira, 7.

O trabalho policial se deu durante patrulhamento na avenida Amadeu Barbosa, onde os militares receberam a informação de que em um terreno baldio havia uma grande quantidade de material entorpecente. Os militares foram até o local e localizaram 03 tabletes de entorpecentes aparentando ser maconha. A droga estava dentro de um saco. O entorpecente apreendido totalizou aproximadamente 3kg.Os policiais encaminharam a maconha para a sede da DENARC da Polícia Civil.