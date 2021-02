Combate ao tráfico de drogas: PRF apreende 55 kg de cocaína pura

Rio Branco/AC, 06/02/2021 – Na tarde deste Sábado (6), Policiais Rodoviários Federais fizeram apreensão de 55 kg de cloridrato de cocaína (forma já refinada e com maior nível de pureza da droga) que estava em um veículo no estacionamento de um posto de gasolina em Rio Branco/AC.

A equipe da PRF chegou até o veículo depois de uma denúncia anônima informando características de um veículo que iria transportar drogas para fora do estado. As equipes então fizeram buscas no trecho e acabaram descobrindo o veículo em movimentada avenida de acesso à cidade de Rio Branco.

Após localizar o automóvel em um posto de gasolina, onde provavelmente seria embarcado em transporte para outro estado, os policiais iniciaram uma minuciosa busca dentro do veículo e, após mais de duas horas de trabalho, encontraram ao todo 54 (cinquenta e quatro) pacotes de substância com características de cocaína, que estavam escondidos em vários pontos do carro e pesaram no total 55,4 Kg. Feito o teste com reagente, atestou-se que se tratava realmente de droga.

O dono da droga e do veículo não estava no local e ninguém foi preso.

É a segunda apreensão de cocaína feita este mês pela Polícia Rodoviária Federal no Acre (a primeira ocorreu em 01/02/2021 e foi apreendido 15 kg de pasta base) totalizando mais de 70 kg da droga. Estima-se, que se este total de droga chegasse ao destino final, ela poderia render mais de R$8.500.000,00 para os criminosos.

A PRF trabalha incansavelmente em todo o Brasil provendo segurança viária e combatendo todos tipos de crimes que ocorrem nas rodovias federais, causando em suas apreensões, cada vez mais, prejuízos aos criminosos.

A droga e o veículo apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal no Acre para os procedimentos cabíveis.

Fotos: NUCOM-AC

Núcleo de Comunicação Social