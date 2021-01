Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado em cova rasa no Ramal do Pica Pau

O corpo da adolescente Raquel Melo de Lima de 14 anos, foi encontrado no início da tarde deste domingo, 31, em uma área de mata, localizada na invasão do Ramal do Pica Pau, região da Estrada do Amapá.

O cadáver, que estava em uma cova rasa, foi localizado por Policiais do Batalhão de Operações Especiais, O BOPE. Cães farejadores foram utilizados durante as buscas.

De acordo com informações de testemunhas, na noite da última sexta-feira, 29, Raquel foi sequestrada por criminosos.

A vítima estava na companhia, de sua mãe, quando foi abordada pelos bandidos.

Na sequência foi levada para uma área de mata no Ramal do Pica Pau. No local foi julgada por membros do tribunal do crime. Raquel Melo, teve a sentença de morte decretada por integrantes da facção Bonde dos 13.

O corpo foi enterrado numa cova rasa. Dois suspeitos do homicídio, que foram reconhecidos pela mãe da vítima, acabaram presos por policias do BOPE.

Há cerca de 30 dias, uma irmã da adolescente, também foi morta. A suspeita é que o corpo da jovem foi enterrado na mesma região.

Segundo o levantamento da polícia a adolescente Raquel Lima fazia parte da facção, mas depois decidiu abandonar a organização criminosa.

A menina tentou retomar a vida, passou a frequentar uma igreja evangelista, mesmo assim, foi executada por ordem da facção.