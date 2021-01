Delegacia do Idoso conclui investigação sobre Roubo no Lar dos Vicentinos – Dois autores estão presos e quatro pessoas indiciadas

A Delegacia de Atendimento ao Idoso concluiu as investigações sobre os vários roubos e furtos que ocorreram no abrigo Lar dos Vicentinos.

Relembrando o caso: no final do ano de 2020, por várias vezes, o abrigo dos idosos foi invadido e os autores subtraíram diversos objetos durante as ações: aparelho de TV, aparelhos de ar condicionado, cadeiras e bens pessoais dos idosos.

Em uma dessas situações, uma idosa foi gravemente agredida com socos no rosto e apertões em seu pescoço, simplesmente pelo fato de ter visto o autor subtraindo os objetos.

Após a instauração de um inquérito policial, a polícia civil do Acre conseguiu identificar os autores do roubo, bem como as pessoas que supostamente teriam comprado os objetos provenientes do crime.

Pela Delegacia do Idoso foi feito pedido de prisão preventiva dos autores, os quais foram deferidos pelo Poder Judiciário e cumpridos pela Polícia Civil, estando os nacionais H. J. F. C., (39 anos) e L. N. (35 anos) já presos. As pessoas que compraram os objetos serão indicadas pelo crime de receptação.

Conforme informações do Delegado Samuel Mendes, os autores responderão por roubo e furto e as pessoas que compraram os objetos por receptação.

O fato foi de extrema gravidade e a polícia civil tomou as medidas cabíveis, dando rápida resposta para esta situação. O inquérito policial foi concluído e será encaminhado ao Poder Judiciário.