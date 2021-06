Detento é estrangulado por colega de cela no Presídio de Senador Guiomard

O detento Waldecir Silva do Carmo foi assassinado por um colega de cela no presídio de Senador Guiomard

O crime ocorreu por volta das 13h30 desta segunda-feira, 7, na cela 217 do Pavilhão 22. De acordo com informações, após um desentendimento o acusado, que não teve o nome revelado, derrubou Waldecir da cama e na sequência enrolou um lençol no pescoço da vítima. Depois deu uma volta na grade da cela e, estrangulou a vítima. Os dois estavam em isolamento cautelar desobediência. O autor do crime foi preso em flagrante.

O Iapen emitiu nota sobre o caso