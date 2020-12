Dupla é presa pela PM por tráfico de drogas no Adalberto Aragão

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma equipe do Grupo de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu dois homens por tráfico de drogas na tarde deste domingo, 20, no bairro Adalberto Aragão, em Rio Branco. Na ação, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes.

A ocorrência foi gerada durante o patrulhamento na área, já conhecida como ponto de venda de drogas, quando os dois suspeitos tentaram se evadir ao ver a viatura. Ao serem abordados e revistados, foi encontrado um pacote aparentando ser cocaína e 272 reais com um deles, e com o outro, um pacote aparentando ser skank.

Ambos assumiram a venda de entorpecentes e um deles, ao ser questionado, indicou sua residência, onde havia uma lata com mais substâncias ilegais e outra com uma balança de precisão e diversos itens, geralmente usados para embalo de drogas. Ao todo, foram apreendidas 30 trouxinhas, um pacote de material aparentando ser cocaína e uma barra aparentando ser skank.

A dupla, que já possuía passagens criminais, foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os produtos apreendidos.