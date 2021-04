Durante Operação HÓRUS vários Kg de drogas são aprendidos

PMAC/6°BPM/COE/ROTAM/GEFRON-AC/PCAC/DPF/SEJUSP/SEOPI/MJSP

Durante a Operação Hórus, programa V.I.G.I.A, no dia 12 de abril de 2021, no Município de Cruzeiro do Sul -AC, as forças de segurança composta pela Polícia Militar (através da ROTAM da Companhia de Operações Especiais do 6° Batalhão), Polícia Civil, Polícia Federal e GEFRON-AC, interceptaram uma caminhonete S-10 de cor branca, de Governador Valadares-MG, contendo em seu interior 196 quilos de Oxidado de Cocaína. Durante a ação coordenada, a caminhonete foi abordada pela ROTAM onde realizaram a prisão de três pessoas e apreenderam os veículos utilizados no crime, bem como dos entorpecentes. A ocorrência foi conduzida para a Delegacia da Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul, para os demais atos legais.

Apreensão:

196 kg de oxidado de cocaína (R$2.352.000,00)

01 caminhonete S-10 de cor branca Placa: ERR-8248 de Governador Valadares-MG (R$100.000,00)

01 Saveiro de cor vermelha NEC-0522 (R$20.000,00)

-03 celulares (R$ 5.000,00)