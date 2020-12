Durante operação na madrugada, PM detém quatro pessoas com drogas em Senador Guiomard

Assessoria de Comunicação da PMAC

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 4° Batalhão, deteve na madrugada deste sábado, 12, quatro pessoas com drogas. A ação policial ocorreu no município de Senador Guiomard.

Os indivíduos transitavam em um veículo no bairro Chico Paulo II quando foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, mas no interior do carro foram apreendidos cinco

tabletes de maconha, três trouxinhas de

cocaína, duas pedras de crack, balança de precisão e a quantia de R$ 1.162,00 reais.

Os militares deram voz de prisão aos dois adultos, apreenderam os dois adolescentes e encaminharam a ocorrência para a delegacia de Polícia Civil do município, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.