Em ação conjunta com a PRF, Gefron apreende 700 maço de cigarro de origem paraguaia em veículo que transitava na BR364

Ascom/Sejusp

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na manhã desta quarta-feira, 24, 700 maços de cigarro de origem paraguaia, em um veículo que transitava na BR364, sentido Rio Branco/Bujari. A ação aconteceu durante atividade inerente à Operação Hórus/Vigia, onde foi realizado um bloqueio policial na rotatória de acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, em apoio a comitiva presidencial que chegava ao Acre.







De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 11h desta quarta-feira, os policiais rodoviários deram a ordem de parada ao condutor de um veículo Chevrolet Celta de cor vermelha. No entanto, o motorista desobedeceu a ordem policial e furou o bloqueio.

Diante da situação, os policiais realizaram o acompanhamento tático, até o momento em que o motorista do veículo o abandonou e saiu em fuga sentido a uma propriedade. Ele foi perseguido mas, em decorrência da vegetação densa, alagadiça e forte chuva, não foi possível identificar e capturar o suspeito.

Ao realizar as buscas no veículo abandonado, os policiais encontraram 14 caixas, contendo 700 maços, cada um com 10 pacotes, somando o total de 7 mil pacotes de cigarro de origem paraguaia.

Os documentos do condutor não foram localizados, porém o veículo possui Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos com registro de venda e reconhecimento de firma, o qual também foi apreendido.

Embora o veículo seguisse no sentido Rio Branco/Bujari, não se sabe até o presente momento se esse seria o destino. Todo o material, bem como o veículo apreendido foi conduzido até a Superintendência da PRF em Rio Branco, onde foi entregue.