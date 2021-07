Em audiência de custódia conselheiro de facção que coordenou ataque à Cidade do Povo tem prisão decretada

A Juíza Andrea de Brito homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva de Elvis Presley de Sena Figueiredo.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na sexta-feira, 2, no Fórum Criminal.

Scarpa, como é mais conhecido, foi indiciado na Delegacia de Flagrantes pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com o agravante de estar com a numeração raspada.

O criminoso foi preso na tarde de quinta-feira, 1ª, por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Elvis Presley foi encontrado dentro do banheiro de uma casa, localizada na Rua Jatobá, no Residencial Santa Cruz.

Com o foragido os investigadores apreenderam uma pistola nove milímetros, dez munições, três carregadores, um colete balístico da Sejusp e R$ 670 em dinheiro.

Elvis Presley é apontado pela Polícia Civil como o responsável por comandar a invasão a Cidade do Povo.

Durante o ataque, ocorrido no dia 5 de abril deste ano, uma pessoa foi assassinada e sete ficaram feridas.

O criminoso já estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.

