EM BRASILEIA: Ação integrada das forças de segurança apreendem mais de 160 mil oriundos da venda de intoepecentes

Assessoria Sejusp

Em mais um dia de ações integradas, reforçando as estratégias de combate ao crime em regiões de fronteira, policiais das forças de segurança do Estado, apreenderam na noite desta quinta-feira, 13, mais de R$ 147 mil em dinheiro, durante abordagem à um veículo em atitude suspeita no município de Brasileia, interior do Acre.

O veículo era ocupado por dois homens, sendo um de 38 e outro de 24 anos. A dupla dizia estar indo em direção ao país vizinho, com o fim de entregar uma encomenda e durante a abordagem policial, apresentaram nervosismo. Os cães farejadores também sinalizaram a presença de resquícios de substância entorpecente e mediante a fundada suspeita de transporte ilegal ou da presença de objetos ilícitos no carro, foi realizada a revista veicular.

O dinheiro, uma quantia de quase R$ 148 mil, foi encontrado distribuído em duas sacolas, escondido junto ao teto, na parte superior do veículo. Perguntados sobre a procedência, a dupla relatou que estaria indo entregar q quantia como pagamento da venda de aproximadamente 20kg de produto entorpecente, entregues na capital, Rio Branco e que o restante do dinheiro, estaria na casa de um homem chamado Jorge.

A equipe, na companhia dos cães farejadores, se deslocaram também a casa do homem apontado pela dupla e lá encontraram mais 15. 950, 00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais), além de aparelhos celulares e um outro comprovante com saque no valor de mais de 44 mil. O homem apontado com um dos líderes não foi encontrado em casa.

Mediante as circunstâncias, todo o dinheiro apreendido totalizando pouco mais de R$ 163 mil, foram entregues na Delegacia de Polícia Federal (DPF), de Brasileia, para os procedimentos cabíveis aos crimes praticados e trabalhos de investigação.

A ação integrada, contou com a participação de homens do Grupamento Especializado de Fronteiras (Gefron), Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro), de Rio Branco e 5° Batalhão e o canil também do 5° Batalhão de Polícia Militar.