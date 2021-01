Em menos de 24 horas Polícia Civil recupera 20 reses roubadas, prende receptador e apreende arma de fogo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia da 2° Regional, registrou boletim de ocorrência sobre roubo de gado na região Baixa Verde, localizada no km 25 da BR-317. Após uma investigação foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira, 14, um homem das inicias A.J.N de L. Na propriedade dele, foi encontrado o gado subtraído.

Durante as buscas foi apreendido uma arma de fogo tipo espingarda com 5 munições não deflagrada.

Em posse das informações, a equipe de investigadores da 2° Regional deu início as investigações e conseguiram chegar até uma propriedade localizada no km 110, Ramal do Pelé, onde o gado estava preso em um curral.

A confirmação que era as cabeças de gado roubadas se deu pelo reconhecimento da marca, à ferro, a qual o rebanho estava cravada na parte externa da coxa esquerda de cada cabeça.

Diante dos fatos o investigado foi interrogado pela autoridade policial e não revelou de quem teria comprado o gado e nem quem teria feito o transporte das cabeças de gado até sua propriedade.

De acordo com delegado Jarlen Rodrigues, a investigação deve continuar no sentido de identificar mais pessoas envolvidas nesse crime.

“Assim que recebemos as informações demos início aos trabalhos invetigativos e chegamos até a propriedade onde o gado estava escondido. O proprietário da terra será indiciado pelo crime de receptação mas as investigações irão continuar para descobrir mais pessoas que participaram desse furto”, esclareceu Jarlen.

O acusado foi encaminhado para Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

O rebanho, avaliado em R$ 75.000,00 ( setenta e cinco mil reais) foi devolvido seu proprietário que se responsabilizou pelo transporte do gado de volta a sua propriedade.