Em Sena Madureira, Polícia Militar prende em flagrante quadrilha especializada em praticar estelionato

Assessoria do 8° BPM/ PMAC

A Polícia Militar, por meio do 8° Batalhão (8º BPM/PMAC) conseguiu prender em flagrante, na manhã desta quarta-feira, 18, uma quadrilha especializada em estelionato e fraude de documentos, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.

Os indivíduos atuavam em São Paulo e Rondônia e há dois dias estavam aplicando “golpes” de falsificação de documentos para posterior saque de dinheiro das vítimas, em lotéricas e supermercados do município. Em uma das ações criminosas, se apresentaram como funcionários da Energisa e conseguiram subtrair 25 mil reais de um idoso.

Após o levantamento de informações, os militares conseguiram realizar a prisão dos três envolvidos, um deles com mandado de prisão em aberto por estelionato. Estima-se que os prejuízos causados pelas ações do trio chegaram a mais de 30 mil reais. Várias vítimas foram identificadas e orientadas a comparecerem à delegacia para que sejam tomadas as demais providências.