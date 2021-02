Em Tarauacá, Grupo Tático prende “Bucha” com cocaína e dinheiro

O Grupo Tático da Polícia Militar de Tarauacá , prendeu o traficante R. S. Rodrigues, de 25 anos, conhecido pelo alcunha de Bucha, com um quilo de pasta base de cocaína e mais mil reais.

Bucha vinha de Cruzeiro do Sul numa motocicleta , junto com M R N S, de 21 anos, na garupa e foram abordados no km 15 BR364, próximo a fazenda do Serginho, no trecho Tarauacá/ Cruzeiro do Sul. Segundo informações das forças policiais, ele já fazia isso faz algum tempo e era monitorado.

Ele desobedeceu a ordem de parada determinada pelos agentes e seguiu em alta velocidade até o centro da cidade. Parando apenas por ter caído. Durante a perseguição policial, os militares perceberam que o criminoso jogou algo fora.

Após a prisão, a Polícia Militar encontrou mais de mil reais junto com a sua companheira. Bucha também confessou que tinha jogado no ilícito fora e que era de sua propriedade.

A guarnição voltou ao local e localizou o produto.

Segundo informações da PM, Bucha é o “geral” do CV no bairro Esperança. Nome dado ao líder da facção numa determinada área.