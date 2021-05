Ex-prefeito de Plácido de Castro é executado, nesta quinta-feira, com dois tiros na cabeça

Gedeon Barros, ex-prefeito de Plácido de Castro, de 52 anos, foi executado com dois tiros na cabeça na manhã desta quinta-feira, 20, nas proximidades da Corrente.

Segundo informações de populares, dois homens que estavam em uma motocicleta se aproximaram do veículo do ex-prefeito, modelo Versa, e então efetuaram dois disparos. Após a ação criminosa os dois homens fugiram do local. O SAMU foi acionado, mas ao chegar no local, o médico apenas atestou o óbito.

Foto: AC24 Horas