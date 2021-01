Forças de Segurança prende dois por tráfico em Manoel Urbano

Ascom/Polícia Civil

Trabalho integrado das forças de segurança em cumprimento a ordem judicial de prisão preventiva na manhã deste sábado, 30, logrou êxito em capturar A.M.D.R. de 19 anos na Travessa 5 em Manoel Urbano em posse de 15 tabletes de maconha e algumas porções de pasta base de cocaína.





No momento da prisão, o suspeito estava com um comparsa, o Sr. R.D.R. de 20 anos, e um quantitativo de drogas, dinheiro e celulares, o que ensejou também na prisão em flagrante do comparsa por tráfico de drogas.

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Manoel Urbano e contou com o apoio da Polícia Militar.

As ações realizadas de forma integrada em todo Estado tem surtido efeito e retirado de circulação ativos criminais como armas e drogas que por sua vez fomentam os crimes de roubo, homicídio.