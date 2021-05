Freteiro passou quase sete horas em cativeiro antes de ser assassinado

O freteiro Francisco Alves Maia de 56 anos, morto por criminosos na última segunda-feira, 24, ficou quase sete horas em cativeiro antes de ser assassinado.

De acordo com a polícia após deixar a Praça da Semsur na região da Sobral para fazer o frete, o trabalhador foi rendido por volta das 15h15.

Caico foi atraído para a emboscada pela jovem Shayla Rabelo da Silva de 18 anos.

Inicialmente o freteiro, segundo o levantamento da Dcore, ficou em cárcere privado em uma casa no Airton Sena.

Na sequência um dos criminosos, motorista de aplicativo, levou o caminhão para a Bolívia.

No período da noite a vítima foi transferido para o segundo cativeiro, um imóvel no Bairro Taquari. O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica Alexandre da Silva Bezerra, segundo a investigação, foi o responsável por manter a vítima em cárcere privado.

Do Taquari Francisco Alves foi levado para uma área de mata na Praia do Amapá.

No local, ele foi amarrado com as mãos para trás e sem qualquer chance de defesa, foi executado com dois tiros. Um deles na cabeça.

O corpo do freteiro foi encontrado na manhã de sexta-feira, 28, em cova rasa.

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil prenderam cinco envolvidos no crime. Outros acusados estão sendo procurados.