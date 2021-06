Iapen confirma nome de detento que fugiu do presídio

Por meio de nota o Instituto de Administração Penitenciária do Acre confirmou a identidade do preso que fugiu do Pavilhão P. O fugitivo foi identificado por Antônio Carlos Siqueira da Silva Junior. O Iapen também divulga nota sobre o caso.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que;

Por volta das 3h20 desta terça-feira, 15, oito presos que cumpriam pena na cela 5 do pavilhão P do Complexo Penitenciário de Rio Branco tentaram fugir da unidade. Eles cavaram um buraco na parede da cela, por onde saíram; Dos oito presos, seis foram contidos de imediato e outros dois conseguiram alcançar a área externa ao presídio, utilizando cordas feitas com lençóis;

Durante os procedimentos, disparos de alerta foram feitos e um dos dois detentos foi atingido, sendo então encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia e já se encontra estável. Apenas o detento Antonio Carlos Siqueira da Silva Junior conseguiu empreender fuga e os policiais penais continuam as buscas na área de mata do entorno do presídio na tentativa de recapturá-lo.

Rio Branco – Acre, 15 de junho de 2021.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen