Iapen divulga nota sobre assassinato de detento em presídio no Acre

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que:

Por volta das 13h40 desta segunda-feira, 7, a Unidade Penitenciária do Quinari, localizada no município de Senador Guiomard, registrou o falecimento do detento Waldecir Silva do Carmo que se encontrava em isolamento cautelar por desobediência juntamente com outro preso na cela 217 da ala 22; Ao verificar o ocorrido, os policiais penais de plantão indagaram o segundo detento sobre o que havia acontecido. Este informou que arrastou Waldecir Silva do Carmo de cima da cama e que com um lençol provocou o enforcamento da vítima. Uma equipe do Instituto Médico Legal esteve no local para a realização de perícia e procedimentos de praxe. Diante dos fatos, o Iapen informou a família de Waldecir Silva do Carmo sobre o ocorrido e prestará todo o amparo estabelecido em lei. Também se solidariza, manifestando o mais profundo pesar pela perda repentina, desejando que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor. O Iapen destaca que, de acordo com o Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Acre, há 190 dias não se registrava morte no Sistema Prisional do Acre. O Iapen informa que a Unidade Penitenciária do Quinari funciona dentro da capacidade, não havendo lotação, e que acompanhará toda a investigação necessária para a devida elucidação do crime.

Rio Branco – Acre, 7 de junho de 2021.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen