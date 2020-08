Idoso é vitima de tentativa de homicídio na gameleira

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta segunda-feira, 10, no calçadão da gameleira, região do 2º Distrito de Rio Branco. O crime ocorreu por volta das 7h40.

A vítima foi um idoso de 60 anos. Jorge Carvalho Bezerra foi agredido por diversos golpes de ripa, principalmente na região da cabeça e ficou desacordado.

Ele foi socorrido pela ambulância de suporte avançado do samu e encaminhado ao setor de traumas do Pronto Socorro.

Após o crime o acusado desceu a encosta da gameleira e atravessou o Rio Acre em direção ao bairro da Base.

A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou o autor da tentativa de asssassinato. De acordo com informações vitima e acusado estavam ingerindo bebida alcoólica e após uma discussão o idoso Jose Bezerra foi agredido. O caso será investigado pela 2ª Regional da Polícia Civil.

Relacionado