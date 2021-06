Investigadores do Necap prendem acusado de assaltar Policial Rodoviário Federal

Agentes do Núcleo Especializado de Capturas (Necap), da Polícia Civil do Acre (PCAC), realizaram nessa quarta-feira, 02, a prisão de Abrahão Marcos de Lima Claure. Ele é acusado de uma série de roubos no estado. Uma das vítimas, segundo a investigação da Dcore, foi um Policial Rodoviário Federal. O PRF teve a casa invadida por criminosos e foi rendido juntamente com a família.

Abrahão Marcos foi preso no fim da manhã desta quarta-feira, 2, no bairro Montanhês, após a realização de diligências pelos investigadores.

Depois de conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) de Rio Branco, para os procedimentos legais, o indivíduo foi encaminhado ao Sistema Prisional.