Jovem de 21 anos é executado na Cidade do Povo

Um crime tipo de execução foi registrado na manhã deste sábado,29, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Francileudo da Silva Magalhães de 21 anos foi executado com tiros na região do tórax e na cabeça.

O corpo foi encontrado por volta das 7 horas da manhã desta sábado, em um terreno, localizado na Avenida Jorge Cardoso.

As informações sobre o carro são poucas. No local impera a lei do silêncio. Mas todas as características apontam para execução.

Após a pericia de local, o corpo de Francileudo da Silva, foi levado para o Instituto Médico Legal de Rio Branco.

Existe a suspeita que o crime possa estar relacionado a guerra de facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP.

Relacionado