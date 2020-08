Jovem e vítima de tentativa de homicídio no calafate

Um jovem identificado apenas por Sidney foi vítima de tentativa de homicídio. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27, na Rua Chico Mendes, região do Calafate. A vítima que tem 20 anos foi atingida por quatro disparos. Sidney chegou a ser socorrido por amigos, mas ao chegar na Estrada do Calafate o jovem foi transferido para a ambulância de suporte avançado do SAMU. De acordo com o médico Felipe Cabau o estado de saúde da vítima era muito grave. O jovem chegou entubado ao pronto socorro. Dois disparos atingiram a região do tórax. O caso será investigado na primeira regional da Polícia Civil.







