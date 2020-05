Jovem morre com tiro na cabeça; Polícia investiga suposta pratica de roleta russa

Manhã de domingo, 10, de maio, dia das mães. Às 10h30 minutos da manhã, um jovem chorava copiosamente na sala de espera do Instituto Médico Legal de Rio Branco. Era o pior dia das mães para ele e sua família.

O jovem, que não quis revelar o nome, chorava a morte da irmã. Cristina Raquel de apenas 20 anos, morreu após ser atingida com um tiro na cabeça, efetuado, de acordo com o levantamento da pericia criminal, a uma curta distância.

O fato aconteceu na madrugada deste domingo, 10, no interior de uma residência, localizada no Bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares Cristina tinha chegado na companhia do namorado, de uma comemoração com amigos, quando começaram a brincar de roleta russa (operação que consiste em deixar uma só bala no tambor de um revolver, fazê-lo girar, apontar e apontar o canta da arma para si próprio ou para outra pessoa).

Atingida com o tiro na cabeça a jovem teve morte instantânea. O namorado identificado apenas por Alessandro fugiu do local do crime. Ele seria, de acordo com informações, suspeito de fazer parte de uma organização criminosa.

O caso será investigado na Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. A pericia de local vai determinar as circunstancias do crime.