Juiz decreta prisão preventiva de Ícaro Pinto e Alãn Araújo de Lima

A Justiça decretou na noite desta quinta-feira, 13, a prisão preventiva de Ícaro José da Silva Pinto de 33 anos e Alãn Araújo de Lima de 21 anos.

A decisão foi do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, após acatar o pedido feito pelo Delegado Alex Dany da 1ª Regional da Policia Civil.

No relatório o magistrado escreveu que decreta a prisão para garantia da ordem publica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ícaro Pinto e Alãn Araújo foram indicados por homicídio qualificado pela morte da jovem Jonhliane Paiva de Souza de 30 anos.

A jovem foi atropelada no dia 06 deste mês por uma BMW conduzida por Ícaro Pinto.

Segundo informações Ícaro e Alãn participavam de um racha. O acidente ocorreu na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Se não foram localizados nos endereços fornecidos a policia os dois serão considerados foragidos.