Acusados pela morte do músico Raimundim do Cavaco estão sendo julgados

Reprodução

Os dois acusados pelo duplo homicídio, que tem como uma das vítimas, o músico Raimundo Nonato da Conceição, o Raimundim do Cavaco, estão sendo julgados nesta terça-feira, 6. A sessão ocorreu na 2° Vara do Tribunal do Júri do Fórum Criminal. Adão Oliveira dos Santos e Jamesson Oliveira Souza foram denunciados por duplo homicídio qualificado e também por integrar organização criminosa. De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios foi a dupla que executou o músico Raimundim do Cavaco e o ambulante Ronilton da Silva Queiroz. O duplo homicídio aconteceu no dia 26 de maio do ano passado, na Travessa São Bento região do Santa Inês. A investigação revelou que o alvo dos criminosos era o vendedor ambulante, mas Raimundim do Cavaco que tinha ido comprar um churrasquinho foi usado como escudo humano. A previsão e que o julgamento terminei por volta das 16 horas.