Justiceiros do B-13: Assaltante e espancado até a morte no Recanto dos Buritis

O assaltante identificado por Bruno Bittencourt foi espancada até a morte, após atirar contra um motorista de aplicativo de 51 anos.

A ação criminosa, ocorreu na tarde desta sexta-feira, 4, na Rua Anderson Alves, no Bairro Recanto dos Buritis, região do 2º Distrito da Cidade.

Os autores da agressão, segundo testemunhas, utilizaram tijolos e ripas para matar o assaltante.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista de aplicativo de 51 anos, foi rendido ao atender um chamado para uma corrida. A vítima foi surpreendida pelo trio no Bairro Preventório.

O profissional foi obrigado a circular pela cidade, enquanto os bandidos executam pequenos delitos.

Por volta das 13 horas, os bandidos seguiram para casa da vítima.

Ao chegar no endereço dois criminosos entraram na residência em busca de objetos de valores. Enquanto, o assaltante Bruno ficou dentro do carro com o réfem.

Temendo pela vida o motorista de aplicativo entrou em luta corporal com o criminoso. A vítima foi atingida com tiro no rosto.

Neste momento membros de uma facção rival chegaram ao local. A partir daí Bruno Bittencurt foi espancado até a morte.

No momento em que Bruno era linchado, os comparsas fugiram.