Laudo da perícia que vai determinar velocidade aproximada da BMW será divulgado em 9 dias

O laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que vai determinar a velocidade que a BMW conduzida por Ícaro José da Silva Pinto desenvolvia no momento do acidente que matou a Jonhliane Paiva será divulgado em nove dias. A confirmação foi feita pelo perito criminal Marcos Lourenço. “O laudo vai explicar tudo o que ocorreu no acidente, desde o cálculo da velocidade a dinâmica da ocorrência apontando as responsabilidades”, disse o perito.

Foto: Reprodução

Na quinta-feira, 20, uma equipe de cinco peritos voltou a três pontos da Avenida Antônio da Rocha Viana. Os locais escolhidos foram aqueles em que a BMW e o New Beetle (novo fusca) foram flagrados em alta velocidade por câmeras de monitoramento. Durante quase uma hora e meia os profissionais do Instituto de Criminalística da Polícia Civil acompanhados pelo delegado Alex Danny fizeram levantamentos preliminares nesses pontos.

O foco desse trabalho foi colher mais indícios que vão ajudar a calcular a velocidade dos dois veículos.

O perito Marcos Lourenço disse que os levantamentos feitos na quinta-feira, 20, são importantes para finalizar o laudo de local de acidente.

A jovem Jonhliane Paiva de 30 anos foi atropelada no dia 6 deste mês, quando trafegava numa motocicleta com destino ao trabalho. Jonhlina morreu em decorrência do forte impacto. Ela foi atropelada pela BMW conduzida por Ícaro Pinto. A suspeita é que Ícaro e o estudante Alãn Araújo de Lima de 21 anos participavam de uma racha.