“Matador de facção” virá réu por execução de jovem em frente Distribuidora de Bebidas

Apontado como um dos principais matadores de uma facção criminosa Rafael Souza da Silva, o Rafinha, passou a ser réu no processo que apura a morte do jovem Witallo Leonardo da Silva de 22 anos.

Rafael Souza da Silva, o RAFINHA, passou a ser réu no processo que apura a morte do jovem Witallo Leonardo da Silva de 22 anos//

A decisão foi do Juiz Alesson Braz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar.

Ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, o magistrado escreveu que “Estão presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da ação penal”, disse o magistrado em um dos trechos da decisão.

Witallo Leonardo da Silva de 22 anos foi executado a tiros no dia três de fevereiro deste ano.

O crime, ocorreu neste trecho da Estrada da Sobral, por volta das 19 horas em frente a uma distribuidora de bebidas.

De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios, Rafinha e um comparsa, não identificado foram os autores do crime.

Rafael Souza da Silva, foi preso por policiais da DHPP, no dia 25 de março na região do segundo distrito da cidade.