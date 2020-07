Mecânico é encontrado morto dentro de casa na Cidade Nova

Mais um homicídio foi registrado no Bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

O mecânico Jéferson Maia de Lima de 43 anos foi assassinado durante a madrugada desta quinta-feira, 23, após ter a residência invadida por criminosos.

O crime foi tipo de execução. De acordo com a Polícia a vitima foi amarrada, amordaçada e morta com vários tiros, dentro da própria casa, localizada na Rua Barra do Sol.

Vizinhos relataram a policia que ouviram durante a madrugada estampidos de tiros vindo da casa do mecânico.

Mas o corpo só foi encontrado no inicio da tarde desta quinta-feira, 23, por vizinhos.

Foi o segundo crime com características de execução registrado na Cidade Nova em menos de 24 horas.

Na noite de segunda-feira, 21, o jovem Lucas da Silva Araújo, foi seqüestrado de casa e executado às margens do Rio Acre.