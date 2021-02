Militares capturam foragido e apreendem arma de fogo no Taquari

Policiais militares da Companhia de Policiamento de Choque (Cpchoque), da Polícia Militar, capturaram um foragido da justiça e apreenderam uma arma de fogo na Trav. Baguari, no bairro Taquari, na madrugada de segunda-feira, 1° de fevereiro.

Os policiais foram averiguar informações que denunciavam existir, no local indicado, armas de fogo e um indivíduo foragido da justiça. No endereço, as guarnições realizaram um cerco no quarteirão e ao verbalizar com o morador, ele jogou uma arma de fogo pela janela, sendo observada pelos militares. Em conversa, o foragido assumiu que havia cortado a tornozeleira eletrônica.

Os policiais conduziram o homem à delegacia, juntamente com o armamento apreendido, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.