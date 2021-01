MP denúncia Policial Penal que assassinou picolezeiro

Reprodução: Redes Sociais

O Policial Penal Alessandro Rosas Lopes, acusado pelo assassinato do picolezeiro Gilcimar da Silva Honorato, foi denunciado nesta terça-feira pelo Ministério Público Estadual.

No documento assinado pelo promotor de Efraín Enrique Mendonza – Guerreirinho como é mais conhecido – foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe.

A denúncia agora será encaminhada ao juiz da segunda vara do tribunal do júri, aonde ela poderá ser aceita ou rejeitada.

Alessandro Rosas, foi preso em flagrante após o crime, que aconteceu no dia 12 de dezembro na região do Conjunto Esperança. O vendedor de picolés foi atingido com um tiro nas costas. O policial penal utilizou uma arma do estado.