No Acre, PRF apreende 15 kg de pasta base de cocaína

Policiais Rodoviários Federais apreenderam, na tarde desta segunda-feira (1º), 15 kg de pasta base de cocaína, no km 123 da BR 317, no município de Capixaba, indo em direção à capital Rio Branco.

Um casal, que ocupava um veículo modelo HB20, foi abordado pelos policias da PRF em fiscalização rotineira na rodovia que faz a ligação do estado do Acre com os países vizinhos. Durante o procedimento de fiscalização, os policiais suspeitaram das atitudes do casal, que apresentavam nervosismo excessivo e respostas desencontradas entre eles, e de uma mochila que era transportada no banco de trás do carro. Diante da fundada suspeita, os policiais então procederam uma busca veicular e pessoal. Estranhando o peso da mochila, o policial a abriu e acabou por encontrar 15 embalagens de produto suspeito. A ocorrência então foi levada à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, já em Rio Branco, onde a substância foi pesada e testada, sendo contatado se tratar de 15,3 kg de substância semelhante à pasta base de cocaína.

Diante dos fatos apresentados, o casal e a substância foram encaminhados para a Polícia Federal de Rio Branco, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), para os procedimentos cabíveis.