No Aroeira jovem é executado por criminosos dentro de casa

O jovem Raí Alan Pereira de Freitas de 19 anos foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira, 13. O crime aconteceu na casa da vítima localizada no Residencial Aoreira, Bairro Calafate.

De acordo com informações criminosas armados invadiram o imóvel e surpreenderam a vítima a caminho do banheiro. Raí Alan foi assassinado com pelo menos 9 tiros. A vitima morreu antes da chegada do Samu. O caso pode estar relacionado a guerra de facções. O crime será investigado na Delegacia de Homicídios.