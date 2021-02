Noite violenta: Criminosos executam jovem na região da Sobral

Um crime tipo de execução foi registrado na noite desta quarta-feira, 3, na região da Sobral.

O jovem Witalo Leonardo da Silva de 22 anos, conversa com um amigo, em frente a sua distribuidora de bebidas, localizada na Avenida Sobral, região de mesmo, quando foi atingido com pelo menos três disparos.

Leo, como era mais conhecido, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes do atendimento do SAMU.

Segundo testemunhas os autores do crime estavam num Jeep Renegade.

Testemunhas não conseguiram identificar a placa do veículo. A suspeita da Polícia Militar é que foi crime como alvo definido. O caso será investigado na Delegacia de Homicídios da Policia Civil.