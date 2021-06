Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre realiza 36 prisões em maio no estado

Com o objetivo de dar cumprimentos aos mandados de prisões expedidos pela Justiça, bem como prender criminosos evadidos do sistema prisional, “foragidos”, o Núcleo Especializado de Capturas (Necap) realizou no mês de maio 36 prisões, entre prisões cautelares (medidas preventivas), prisões penas (já sentenciadas) e de “foragidos” no estado do Acre.

De acordo com a coordenação do Núcleo, mais prisões ainda serão feitas no decorrer do ano, dado o reflexo do trabalho da Polícia Civil, e demais Forças de Segurança, que culminam na expedição de mandados de prisões a pessoas envolvidas em crimes.

O nosso trabalho é dar apoio às unidades policiais e às operações da Polícia Civil, como também realizar a execução da prisão de pessoas envolvidas com atividades delituosas. Esse mês foram 36 prisões, e a perspectiva é que em Junho tenha um quantitativo bem maior que o mês anterior”, ressaltou a coordenadora do Necap, Kea Andrade.