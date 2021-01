Operação Boca do Acre: PRF recupera cinco motocicletas e apreende seis armas de fogo

Ação ocorreu entre os dias 22 e 25 deste mês na BR 317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Boca do Acre, que teve início na última sexta-feira (22). As atividades foram concentradas no trecho da BR-317, que faz a ligação do estado do Acre com o município de Boca do Acre no estado do Amazonas, que está na circunscrição da PRF do Acre.

A operação teve como foco principal a fiscalização de fraude veicular e a recuperação de veículos com registro de roubo/furto, aliado ao combate às diferentes modalidades de crimes que ocorrem em rodovias federais brasileiras, Uma equipe de Policiais Rodoviários Federais foi mobilizada para essa ação.

Em 7 ocorrências policiais foram recuperados cinco veículos e apreendidas seis armas de fogo e 60 munições. Além disso, quatro pessoas foram detidas e dois menores de idade foram apreendidos. As ocorrências foram encaminhadas para as delegacias de polícia civil de Boca do Acre e também de Rio Branco, conforme a localidade da ocorrência.

No primeiro dia de operação, duas motocicletas foram apreendidas em duas ocorrências distintas. Uma pessoa foi detida e um menor de idade foi apreendido. Já durante a fiscalização no dia 23, a equipe da PRF apreendeu mais uma motocicleta, uma arma de fogo e munições. Nesse dia uma pessoa foi detida.

Somente nos dois últimos dias de operação, além de duas motocicletas e diversas munições, foram retiradas de circulação quatro armas de fogo, sendo 3 espingardas e uma arma de fabricação artesanal. Duas pessoas foram detidas e um menor de idade foi apreendido.

Fotos: Equipe PRF

Núcleo de Comunicação Social