Operação ‘HÓRUS’ da prejuízo para o crime organizado

Durante a Operação Hórus, programa V.I.G.I.A, a Polícia Militar (através dos Grupamentos de Operação com Cães e ROTAM da Companhia de Operação Especiais do 6° Batalhão) realizou uma abordagem a um caminhão Mercedes Benz/710 de cor branca de Cruzeiro do Sul. O veículo estava transportando várias sacas de farinha. Foi efetuado uma busca com utilização dos cães farejadores sendo encontrado 150,55 kg (quilos) de cocaína escondidas dentro das cargas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para os ocupantes do caminhão e conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal no Município de Cruzeiro do Sul juntamente com o material apreendido.

Apreensão:

150,55 kg de cocaína (R$1.400.000,00)

-Caminhão Mercedes Benz/710 de cor branca.

Prejuízo ao crime:

R$ 1.470.000,00