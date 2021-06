Operação Impactus da Polícia Civil cumpre 28 mandados judiciais e prende 9 pessoas

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, dia 11 de junho de 2021, a Polícia Civil deflagrou mais uma fase da operação “Impactus” e prendeu nove pessoas em cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão e um de prisão.

Cerca de 80 policiais civis saíram às ruas logo nas primeiras horas do dia para cumprir 28 mandados expedidos pelo Poder Judiciário acreano.

A ação policial ocorreu em todas as regionais de Rio Branco e nos municípios do Bujari e de Porto Acre.

Durante o cumprimento das ordens judiciais foram presas 09 pessoas, sendo 04 em flagrante delito e 05 em razão de mandados de prisões, além de ter sido apreendido drogas, munições e vasto conteúdo de elementos probatórios que irão subsidiar os Inquérito Policiais em tramite nas Delegacias Regionais de Polícia Civil de Rio Branco e dos municípios de Bujari e Porto Acre.

Entre as prisões efetuadas estão de 03 homens investigados pela prática do homicídio ocorrido na Vila do Incra, no dia 05 de março de 2021. De acordo com a investigação coordenada pelo Dr. Marcos Sobral, Delegado de Polícia Civil de Porto Acre, eles são os responsáveis pela execução do nacional Mael Lima de Araújo Apurinã, de 30 anos, morto com dois tiros, um no abdômen e o outro na cabeça. A motivação da execução está relacionada à organização criminosa.

De acordo com o Dr. Nilton Boscaro, Delegado de Polícia Civil Coordenador da 5ª DRPC, “essa operação é resultado do planejamento estratégico elaborado pelos Delegados Coordenadores das Regionais de Rio Branco e dos Titulares dos municípios do Bujari e de Porto Acre. Outras ações estão sendo planejadas, implementadas e executadas”.

“A Polícia Civil vem desempenhando a sua função constitucional de proceder com uma investigação criminal imparcial a fim de garantir maior efetividade para a Justiça Criminal e, consequentemente, maior segurança para a sociedade”, destacou o Dr. Bruno Coelho.