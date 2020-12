Operação Integrada das Forças de Segurança fiscaliza rodovias em vários pontos do estado

Nas últimas 48 horas equipes das Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil, montaram barreiras em vários pontos das rodovias 364 e 317 na AC 40 abordando e fiscalizando veículos dezenas de veículos.













A ação foi desencadeada para reprimir e reduzir o roubo de veículos na região. Em diversos pontos dessas estradas os policiais abordaram carros e motos verificando documentação veicular e pessoal dos condutores. A fiscalização foi mais intensa nos trechos que dão acesso a fronteira com a Bolívia, em Plácido de Castro e Epitáciolandia, por onde os criminosos passam com veículos roubados do lado brasileiro.

Com apoio dos Batalhões da PM de Capixaba, Plácido de Castro e Senador Guiomard, a Segurança Pública intensificou o monitoramento nas rodovias sob a responsabilidade do estado enquanto a PRF realizou trabalho semelhante nas rodovias federais.