Operação Tamoio II: PRF apreende cigarros contrabandeados e prende um homem no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou em todo o país, nesse domingo (21), a Operação Tamoio II. O objetivo da Operação é intensificar o emprego do policiamento orientado por inteligência, proporcionando enfrentamento qualificado à criminalidade. No Acre, no primeiro dia da segunda fase, foram apreendidos cigarros de origem estrangeira com um homem preso. O flagrante ocorreu no Km 110, da BR-364, na capital do estado.

Por volta das 13h, a Equipe PRF visualizou um homem guiando uma motocicleta com mercadorias e deu ordem de parada ao condutor. Porém, o motociclista desobedeceu à determinação policial, abandonou a moto e empreendeu fuga à pé; correndo em direção à vegetação, fora da rodovia federal. No mesmo instante, os policiais entraram na mata para tentar alcançar o fugitivo. Após vários metros percorridos e uma intensa busca, o homem foi detido.

Na moto, havia vários pacotes de cigarro. O homem afirmou que adquiriu a mercadoria um dia antes na Bolívia. Diante dos fatos, o indivíduo (39 anos idade) foi preso e conduzido, junto com a moto e os cigarros (90 pacotes) apreendidos, para a Sede da Polícia Federal.

Operação Tamoio

A primeira fase da Operação Tamoio, realizada no final de maio desse ano, foi considerada a maior operação de combate ao crime já feita pela PRF. Na segunda fase, a meta principal é enfrentar a criminalidade, com uso de informações coordenadas por agentes de inteligência, com uso de tecnologia, para otimizar os meios e surpreender as organizações criminosas.

A Operação Tamoio II faz parte de um complexo conjunto de ações desencadeadas na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Com o enfrentamento intenso ao tráfico de drogas, dentre outros crimes, o intuito da PRF é também colaborar para a construção de um país mais seguro.

Foto: Equipe PRF

Texto: NUCOM