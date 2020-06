Operação Tamoio II: PRF prende homem transportando espingarda e munições, no interior do Acre

Na tarde desse domingo (21), em mais uma ação que faz parte da Operação Tamoio II, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma espingarda municiada, em posse de um homem, durante fiscalização na BR-317, em Senador Guiomard (AC).

A abordagem aconteceu no Km 113, por volta das 16h. Dentro do veículo, estava o condutor que transportava uma espingarda calibre 22, com 45 munições intactas. Indagado, o motorista confirmou a propriedade, mas não apresentou nenhuma autorização legal para o armamento.

Diante do flagrante, o armamento e as munições foram apreendidos. O homem (33 anos idade) recebeu voz de prisão e foi conduzido, com a apreensão, para a Delegacia de Polícia Civil, em Senador Guiomard.

Lei do desarmamento

De acordo com a Lei 10.826/2003 (Art. 14), a pena varia de 2 a 4 anos, além da multa, para quem portar, adquirir, fornecer, receber, transportar (dentre outros) arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal.

Operação Tamoio II

Iniciada nesse domingo (21), a Operação Tamoio II faz parte de ações coordenadas pela PRF, com uso de equipamentos, tecnologias avançadas, agentes de inteligência e policiais especializados, em diversas áreas de atuação, contra a criminalidade.