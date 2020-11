Operação “Ventana” apreende facas, ferro e material de fuga no presídio de Sena

Policiais penais voltaram a apreender armas artesanais em poder de internos da Unidade Prisional Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, neste sábado (28). A operação Ventana localizou sete facas artesanais e quatro ferros retirados da estrutura do prédio, além de cartas de integrantes de facção criminosa e uma corda Tereza, usada para escalada de muro em caso de fugas.De acordo com policiais penais, a operação batizada de Ventana é em alusão ao local onde as armas artesanais estavam escondidas, ou seja, na Ventana de duas celas. Na cela 14 do Bloco 08, a fiscalização encontrou quatro facas e três ferros prontos para serem usados contra a segurança ou criminosos rivais. Houve apreensão, ainda, de cartas com conteúdo comprometedor e outros ilícitos. Em outra cela, a de número 15, os PPs encontraram mais três facas artesanais e um ferro pontiagudo, que estavam escondidos também na Ventana (ventilação da cela). Durante o trabalho de fiscalização, uma corda denominada Tereza foi apreendida.Os presos das duas celas que assumiram a autoria das armas foram levados a cela de Sanção Disciplinar e responderão a Sindicancia Interna.A fiscalização ocorreu na manhã deste sábado e envolveu diversos policiais de plantão, e não houve confronto. A direção da UPEM parabenizou o efetivo pelo empenho na operação e disse que a rotina segue normalmente. “Com mais essa apreensão conseguimos evitar possíveis conflitos e possíveis tentativas de fugas”, acrescentou um policial.Via

P/ Aldejane Pinto – Radar 104